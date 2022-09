Entre la Chine et Taïwan, la situation est plus ou moins tendue ces dernières années. Et depuis quelques semaines, la situation est encore plus tendue après la visite d'officiels américain sur l'île revendiquée par la Chine. Depuis toujours, les USA ont affiché une position plutôt ambiguë vis-à-vis de l'île. Ce mardi 27 Septembre, Mike Pompeo a fait une déclaration qui va à coup sûr provoqué la colère de l'empire du milieu. En effet, l'ancien Secrétaire d'État des États-Unis a appelé à la fin de la "coopération aveugle" avec Pékin.

Mike Pompeo parle de Taïwan au cours d'une visite sur l'île ce mardi. L'ancien officiel américain a critiqué les propos du numéro un américain concernant l'île au cours d'une visite à Taïwan. Il a également appelé à la fin de la "coopération aveugle" avec Pékin. «En ce qui concerne le véritable engagement de l'Amérique envers Taïwan, l'ambiguïté qui avait été la politique américaine est maintenant devenue encore plus ambiguë. Cela m'inquiète beaucoup», a affirmé l'ancien Secrétaire d'État des États-Unis dans son discours.

Au cours de son intervention lors d'un forum économique sur l'île de Taïwan plus précisément à Kaohsiung, Pompeo a déclaré ceci : «si nous voulons un 21e siècle libre, et non le siècle chinois, celui dont rêve Xi Jinping, l'ancien paradigme de la coopération aveugle doit prendre fin». A l'en croire, les actions de Pékin ont permis le rapprochement des nations qui "préfèrent la paix et le commerce". «La conduite agressive de la Chine, diplomatiquement, militairement, économiquement (...) a changé cette région. Et elle a rapproché encore plus ceux qui préfèrent la paix et le commerce», a fait valoir Mike Pompeo