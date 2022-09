En milieu du mois d'octobre 2022, le Parti Communiste Chinois (PCC), parti unique du pays tiendra son congrès. A l'approche de ce grand évènement, plusieurs condamnations ont été prononcées contre de hauts responsables du pays. Parmi, les personnes condamnées, un ex-vice-ministre de la Sécurité publique. Agé de 53 ans, Sun Lijun, a été reconnu coupable de corruption. La justice de son pays lui reproche de s'être servi des divers postes occupés, pour "aider" des entreprises et des personnes à contourner les lois, contre de l'argent.



Il a plaidé coupable

L'homme a occupé plusieurs postes de responsabilité. Il a été condamné à mort avec sursis par le tribunal populaire intermédiaire de Changchun, dans le Jilin, une province du Nord-est de l'empire du milieu. Un communiqué de ce tribunal informe que Sun Lijun, fera en réalité de la prison à vie, puisque sa peine sera commuée en prison à perpétuité après deux ans , passés en détention. Le prévenu, au cours de son procès en juillet dernier, n'a pas nié les faits qui lui étaient reprochés. Il a en tout pris, directement ou via ses proches 646 millions de yuans de pots-de-vin. L'équivalent de quelque 93 millions d'euros.

Manipulation des marchés

Il faut dire que l'actuel président chinois qui pourrait être reconduit pour un 3ème mandat lors du congrès du PCC le mois prochain est parti en guerre contre la corruption dès son accession à la plus haute fonction du pays en 2013. Dans le cadre de cette campagne, un million et demi de personnes ont au moins été sanctionnées. Sun Lijun, fera également partie de la vague, lui qui a aussi trempé dans des affaires de manipulation des marchés. Selon le tribunal, les crimes de cet ex-haut fonctionnaire de police, sont "particulièrement graves" et n'ont pas manqué de causer "des pertes particulièrement lourdes aux intérêts du pays et du peuple".