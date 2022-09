Il ya quelques heures, le président russe Vladimir Poutine annonçait une mobilisation partielle dans le cadre de la guerre en Ukraine. Acculé par les assauts de l'Ukraine qui elle-même a été motivée par la livraison des armes occidentales, la Russie a opté pour plus d'hommes en Ukraine. Une décision qui ne fait pas l'unanimité dans le pays, au vu des nombreuses manifestations observées dans le pays. C'est dans ce cadre que des dissidents russes ont décidé de piéger le fils d'un proche de Poutine, plus exactement le fils du porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.

Lors d'un direct sur une chaîne YouTube, Dmitry Nizovtsev, un dissident proche d'Alexei Navalny s'est fait passer pour un officier et a contacté le fils de Dmitri Peskov pour lui annoncer sa convocation pour combattre en Ukraine. Clairement une blague pour tenté de piéger le fils de ce proche de Poutine, histoire de vérifier sa motivation à suivre les ordres du Kremlin. Mais à la grande surprise générale, Nikolaï Peskov a clairement refusé de combattre.

"Premièrement, pourquoi n’avez-vous pas rappelé? Et deuxièmement, viendrez-vous au bureau de conscription à 10h demain? Nous vous attendons..." lui a lancé l'animateur qui se faisait passer pour un recruteur de l'armée. "Évidemment, je ne viendrai pas au commissariat...Vous devriez comprendre que je suis M. Peskov, et que ce n’est pas vraiment pour moi...De toutes façons, je vais résoudre ce problème, et je vais le résoudre à un autre niveau.." a entre autres déclaré le fils de Peskov dans plusieurs échanges publiés sur la toile. Comprenant la gravité de ses propos, il va ensuite nuancer ses propos: "Je n'ai aucun problème à défendre ma patrie, mais j'ai besoin de comprendre la faisabilité de ma présence là-bas... Je ferai ce qu'on me dit. Si Vladimir Vladimirovitch Poutine dit que je dois y aller, j'irai"