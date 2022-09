Une nouvelle espèce de poisson-chat à respiration aérienne a été découverte dans les affluents du fleuve Congo à l'intérieur et en bordure du Parc national de la Salonga en République démocratique du Congo (RDC). L’annonce de cette découverte a été faite par une organisation internationale. Cette variété de poisson-chat a été baptisé Clarias Monsembulai en l’honneur du Dr Raoul Monsembula, professeur de biologie à l'Université de Kinshasa et coordinateur régional de Greenpeace en Afrique centrale et ancien militant des océans au Sénégal.

"Il faut être un activiste africain"

Pour ce scientifique qui a découvert le poisson, le bassin du Congo regorge de beaucoup de richesses qu’il est important de protéger. « La richesse biologique de la forêt tropicale du bassin du Congo dépasse notre imagination, il est donc difficile d'imaginer à quelle vitesse nous la détruisons », a fait savoir par le canal d’un communiqué le Dr Raoul Monsembula. « Pour être un scientifique africain aujourd'hui, il faut aussi être un activiste africain - afin d'empêcher que toutes ces espèces connues et encore inconnues ne disparaissent », poursuit-il à travers le document.

60 espèces reconnues

Cette nouvelle variété de poissons vient s’ajouter au nombre non négligeable de poissons déjà identifiées dans le parc national de la Salonga. Il s’agit d’un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et la plus grande réserve de forêt tropicale humide d'Afrique. « Il fait partie du genre Clarias des poissons-chats à respiration aérienne, connu dans toute l'Afrique et l'Asie tropicale avec 60 espèces actuellement reconnues, dont 31 sont endémiques des eaux douces africaines », a noté l’ONG environnementale internationale Greenpeace.