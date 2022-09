Le président turc Recep Tayyip Erdogan a profité d’une sortie médiatique qu’il a effectuée à Ankara pour se prononcer sur la crise énergétique qui secoue l’Europe depuis quelques semaines. Pour l’homme fort d’Ankara, l’Europe est responsable de cette situation à cause des différentes sanctions qu’elle a imposée à la Russie. « L'Europe récolte ce qu'elle a semé. L'attitude de l'Europe envers Vladimir Poutine et les sanctions l'ont conduit, qu'on le veuille ou non, à dire : 'Si vous faites comme cela, je ferai ceci », a déclaré le président turc.

"Poutine utilise tous les moyens"

« Poutine utilise tous les moyens et les armes en sa possession, en premier lieu desquels le gaz naturel. Nous ne le souhaitons pas, mais je pense que l'Europe connaîtra de sérieux problèmes cet hiver », a-t-il poursuivi au cours de cette sortie médiatique qu’il a effectuée. Cette déclaration intervient en effet quelques jours après l’annonce faite par Gazprom, la compagnie pétrolière russe. La structure faisait notamment remarquer que l'approvisionnement en gaz du gazoduc était complètement arrêté en raison de problèmes d'équipement.

Mauvaise nouvelle pour l'Europe

Il s’agit en effet d’une mauvaise nouvelle pour l’Europe qui traverse depuis plusieurs mois une crise énergétique énorme à cause de la situation en Ukraine. Selon l’entreprise russe, le gazoduc Nord Stream1 restera fermé jusqu’à ce qu’il ne soit totalement réparé. Aucune précision n’a été apportée sur le calendrier de reprise. Les dirigeants européens estiment que c’est une situation provoquée par le gouvernement russe pour faire du chantage. « Nous voyons que le marché de l'électricité ne fonctionne plus. Parce qu'il est massivement perturbé à cause des manipulations de Poutine », avait déclaré la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.