Une histoire à peine croyable concernant les cryptomonnaies fait la Une des médias depuis plusieurs heures maintenant. Rapportée par le quotidien The Guardian, il s'agit de l'histoire d'une australienne devenue millionnaire par accident après une erreur commise par une employée d'une plateforme d'échanges de cryptomonnaies. La millionnaire par accident a dilapidé une bonne partie des fonds qu'elle a reçu sur son compte. On parle de près 10,5 millions de dollars. Vous imaginez bien que ce montant ne peut pas passer par pertes et profits. La justice australienne s'est mêlée de l'affaire après une plainte de la société. Le point dans la suite de l'article.

En Australie, une utilisatrice d'une plateforme d'échanges de cryptomonnaies est devenue millionnaire par erreur. Thevamanogari Manivel, une utilisatrice de la plateforme Crypto.com réclamait un remboursement 70 dollars. Mais en lieu et place de ce remboursement, l'australienne a reçu très exactement 10474143$. Lorsqu'elle a constaté l'erreur, elle a profité de l'occasion pour financer ses rêves les plus fous. Les médias qui rapportent l'information révèle que l'australienne s'est offert un manoir de luxe dans la banlieue de Melbourne, une ville d'Australie. Par la suite, elle aurait transféré les titres de propriété au nom de sa sœur résidant en Malaisie.

Après cette grosse opération, la millionnaire par erreur a ensuite transféré le reste des fonds qui ne lui appartiennent pas sur des comptes de proches à elle. La société d'échanges de cryptomonnaie a décidé de lancer une offensive judiciaire à la cour suprême pour le remboursement des fonds indûment perçus par Thevamanogari Manivel. C'est ainsi que la justice a découvert ainsi comment la grande partie des fonds a été dépensée rapporte plusieurs médias internationaux. Le juge sur le dossier a ordonné le gel des comptes liés à Thevamanogari Manivel. Appelée à répondre des accusations pesant contre elle devant la justice, la millionnaire par erreur ne s'est jamais présentée précisent les médias qui rapportent l'affaire.