Encore une triste nouvelle dans le monde du 7è art. Pour cause, un humoriste et acteur américain est passé de vie à trépas dans la journée d'hier mercredi. Il s'agit de l'acteur américain David A. Arnold, âgé de 54 ans. L'acteur qui a joué dans de nombreuses productions audiovisuelles s'est éteint dans la journée d'hier mercredi 07 Septembre 2022. La triste nouvelle qui fait le tour de la toile depuis quelques heures a été confirmée par la famille de la star du grand écran par le biais d'un communiqué largement relayé par plusieurs médias dont Variety.

Le monde du cinéma américain a perdu l'un de ses acteurs. David A. Arnold, l'acteur américain n'est plus. L'information a été confirmée par un communiqué de la famille. "C'est avec une grande tristesse que nous confirmons le décès prématuré de notre mari, père, frère et ami, David A. Arnold (...) David est décédé paisiblement aujourd'hui dans sa maison et les médecins ont statué sur la cause du décès dû à des causes naturelles. Veuillez garder notre famille dans la prière et respecter notre vie privée en ce moment car nous sommes tous choqués et dévastés par cette perte" a déclaré la famille d'Arnold dans un communiqué relayé par plusieurs médias.

Pour rappel, David A. Arnold est le créateur, le showrunner et le producteur exécutif de la série comique "That Girl Lay Lay" diffusée sur la chaine américaine Nickelodeon qui ciblent un public de 16 ans et plus. Son décès brutal a surpris plus d'un. Le comédien Chris Spencer, un ami proche du disparu a affirmé que ce dernier va profondément lui manquer. M Spencer a présenté le disparu comme quelqu'un qui est "admiré par ses pairs, respecté par d'autres vétérans et vénéré par les comédiens en plein essor qu'il a encadrés."