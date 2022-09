La première semaine de ce mois de septembre n’a pas été de tout repos pour le maire de la commune de Djougou Abdoul Malick Séibou. Après la visite marathon des chantiers de construction des infrastructures, M. Séibou et le conseil communal ont débattu du budget d’orientation exercice 2023. Une bonne gouvernance garantit un réel développement. C’est en respect à cette assertion, que le maire de la commune de Djougou, Abdoul Malik Séibou a convoqué, comme il est de son habitude, le conseil communal afin de discuter sur les grands sujets de développements notamment celui du budget de la commune exercice 2023.

A cette rencontre, l’autorité communale a rappelé aux participants que « désormais les choses ne se passeront plus comme par le passé où c'est chaque année que le conseil communal va adopter son budget ». Il a précisé que des réformes sont faites pour qu'au fil des années, les améliorations puissent être apportées au document du conseil d'orientation budgétaire. A l’en croire, le document qui en sortira sera une boussole pour la commune jusqu'en 2025. A cet effet, le maire Abdoul Malik Séibou a souhaité que les élus s'investissent pour que les aspirations des populations se retrouvent dans le document final. Car, « la finalité de la mission des élus, est la satisfaction des besoins des populations et le développement de la Commune pour en faire quelque chose d'attrayant afin d'attirer les investisseurs » a-t-il fait savoir. Rappelons qu’au cours des travaux, les élus ont bénéficié de plusieurs communications présentées respectivement par la secrétaire exécutive Vidémè Cornélie Zinsi, le responsable du développement local et de la planification Théoubi Armand et le responsable des affaires administratives et financières Hounsinou Ange Félix.

Ces communications ont permis aux participants de maîtriser les indicateurs sur le contexte national et communal, l'évolution des recettes et dépenses communales sur les cinq dernières années, la situation d'exécution du budget au 30 juin 2022, la situation de la dette communale et les perspectives économiques et financières. A la clôture de la séance, le maire a exhorté les élus à travailler à diminuer les risques de pauvreté pour les populations. « Nous avons une responsabilité historique. Essayons de la remplir », a-t-il conclu. Très ravis de la richesse des enseignements reçus lors de ce conseil communal, les élus locaux n’ont pas manqué d’apporter leurs contributions pour enrichir le document. Ils ont même promis que face à l’invitation au travail du maire, ils feront tout pour diminuer les risques de pauvreté pour les populations dans leur commune.

Déjà des actes qui témoignent

Avant ce débat d’orientation budgétaire, le maire Abdoul Malik Séibou et une délégation du conseil communal ont sillonné dans la journée du jeudi 1er septembre plusieurs localités pour remettre aux entreprises adjudicataires les sites de constructions d’infrastructures routières notamment à Bariénou, Kolokondé et Pélébina. L’objectif est de faciliter la libre circulation des personnes et des biens à l'intérieur de la commune. A l'étape de l'arrondissement de Bariénou, l'ouvrage de franchissement qui va être réalisé en trois mois permettra à terme de rallier en toute sécurité le village de Gaounga à Kolokondé. Ce qui a suscité l'admiration du chef d'arrondissement Amadou Idrissou qui s'est confondu en remerciements à l'endroit du maire Abdoul Malik Séibou qui s'est personnellement investi pour la mobilisation du financement.

La réalisation de l'ouvrage de franchissement qui sera érigé à Kolokondé permettra quant à elle, de rallier en toute quiétude les villages de Foumbéa à Agrogossi. Dans l'arrondissement de Pélébina, trois ouvrages de franchissement seront réalisés sur la piste Djéou-Yarakéou, allant vers la frontière avec l'arrondissement de Bougou, longue de 45 kilomètres au grand bonheur des populations. Tout en reconnaissant les efforts du Maire Abdoul Malik Séibou, le chef d'arrondissement Alassane Bayane a lancé un cri de cœur aux bonnes volontés à appuyer la mairie dans ses efforts de développement.