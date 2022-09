Que pense le président ukrainien Volodymyr Zelensky du discours du président russe Vladimir Poutine. Pour rappel, le leader russe avait annoncé une mobilisation partielle dans le pays dans le cadre de la guerre en Ukraine. Les troupes russes défaites dans plusieurs villes déjà conquises font face à des difficultés après la livraison massive de matériels militaires américains. S'exprimant sur les possibles menaces occidentales face à la future offensive russe, le président Poutine a affirmé qu'il n'écartait aucune possibilité. Une allusion à peine voilée à une possible utilisation de l'arme nucléaire.

Réagissant sur ce point lors d'une interview à la chaîne allemande Bild TV, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été on ne peut plus clair. Il n'y croit tout simplement pas. « Je ne crois pas que ces armes seront utilisées. Je ne crois pas que le monde laissera faire... Demain, Poutine pourra dire : "Nous voulons une partie de la Pologne en plus de l'Ukraine, sinon nous utiliserons des armes nucléaires"... Nous ne pouvons pas accepter ce genre de compromissions. Poutine veut noyer l'Ukraine dans le sang, y compris celui de ses propres soldats... Il a besoin d'une armée de plusieurs millions de personnes qui viennent à nous, car il voit qu'une grande partie de ceux qui arrivent s'enfuient. Nous savons déjà qu'ils ont mobilisé des cadets, des garçons qui ne pouvaient pas se battre. Ils ne pouvaient même pas terminer leur formation » a entre autres déclaré le président ukrainien.

La position de l'Ukraine semble totalement différente de celle de son allié américain. En effet, John Kirby, porte-parole de la présidence américaine affirme prendre au sérieux les menaces du président russe.