Le célèbre rappeur et entrepreneur américain Kanye West veut étendre sa marque Donda Sports. Une marque de vêtements, de baskets et autres. Son entreprise Mascotte Holdings a déposé récemment quelques nouvelles marques de commerce. Selon les documents consultés par TMZ, le designer américain veut verrouiller les droits de Donda Sports spécifiquement dans le but de les utiliser pour un nombre important de produits qui couvrent toute la gamme de vêtements de sport et d'accessoires.

Les battes de baseball, les ballons de basket, les rondelles de hockey etc

Certains des articles qui pourraient porter le nom de Donda Sports, si la demande est approuvée, comprennent ... des sacs de toutes sortes, des sacs banane, des bagages, des portefeuilles, des parapluies et des couvertures. Ye cherche également à confectionner des vêtements Donda Sports à l'ancienne … en déposant des demandes de marques pour des chemises, des vestes, des chapeaux, des chaussures et d'autres vêtements. Le rappeur-entrepreneur qui a déjà une équipe de basketball (Donda Doves), cherche aussi à obtenir un droit exclusif sur le label "Dove Sports", pour des manifestations sportives tels que des séances d'entraînement, des compétitions, des tournois, des camps, des séminaires, des sorties sur le terrain et même des cadres éducatifs traditionnels... comme des cours, des ateliers et des séminaires.

" Donda Doves", semble être plus orienté vers l'équipement. Les documents indiquent qu'il le veut sur les battes de baseball, les ballons de basket, les rondelles de hockey et plus encore. Il souhaite également utiliser cette marque pour des choses comme des affiches, des tasses, des articles de sport et des magasins de vente au détail en ligne. Le rappeur entrepreneur , continue de bâtir son empire.