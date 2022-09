Le RAP est un genre musicale qui a traversé le temps et des classiques de ce mouvement culturel et musical ont marqué des générations entières. Apparu aux Etats-Unis dans les ghettos dans les années 1970, le RAP tire sa source du Hip-hop. Quelques années plus tard, ce genre musical a traversé les frontières pour se retrouver en Europe, en Afrique et même en Asie. Dans les années 90 aux USA, une rivalité s'était installée entre les acteurs de ce mouvement originaire de la côte Est et ceux de la côte Ouest. Malheureusement deux artistes considérés comme des légendes ont perdu la vie au cours de cette période. Il s'agit de 2Pac et de Notorious B.I.G. Depuis le calme s'est installé. Récemment deux icônes issues des deux camps ont collaboré sur un nouveau projet.

Dans les années 90 aux USA, la rivalité entre les rappeurs issus de la côte Ouest et ceux de la côte Est avait déchiré la famille du RAP. Au cours de ces années les deux camps s'envoyaient régulièrement des piques à travers des chansons qui étaient devenues des HITS. Dans cette guerre, deux espoirs de la musique ont malheureusement péri. D'abord c'était Tupac Amaru Shakur plus connu sous le pseudonyme 2Pac qui est décédé après une fusillade 1996. Puis Christopher George Latore Wallace plus connu sous le nom d'artiste Notorious B.I.G s'est envolé pour le royaume céleste l'année suivante. Après le départ brutal de ces icônes de ce genre musicale, les choses se sont calmées et les deux camp ne s'affrontaient plus directement depuis.

Les deux camps ont décidé de mettre fin à leurs rivalités et de tout donner pour la musique qu'ils aimaient. Plus de deux décennies plus tard, deux légendes de cette période ont décider de se donner la main à travers une collaboration. Le média américain TMZ a rapporté il y a quelques heures, photos à l'appui, que deux figures emblématiques originaires de la côte Ouest et de la côte Est ont décidé de collaborer sur une nouvelle chanson. Et à voir les photos, c'est dans une ambiance bon enfant que les deux rappeurs ont collaboré dans un studio. Il s'agit de deux autres légendes du rap américain Dr Dre et Diddy. Etaient aussi présents le rappeur Snoop Dogg mais aussi Jimmy Iovine , Tank et Smino pour ne citer que ceux là. Le média TMZ rapporte que la collaboration figurera sur le prochain album de Dr Dre et Snoop Dogg.