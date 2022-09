Les relations diplomatiques entre la République islamique d’Iran et l’Ukraine ont pris un coup, suite à l’utilisation par la Russie de plusieurs drones iraniens dans son offensive contre Kiev. Les autorités ukrainiennes ont annoncé hier vendredi 23 septembre 2022, leur intention de rompre leurs relations diplomatiques avec Téhéran, après la décision de ce dernier de livrer des drones à Moscou. Dans un communiqué publié sur son site internet, la diplomatie ukrainienne a estimé que : « Fournir à la Russie des armes pour faire la guerre à l'Ukraine est un acte inamical qui porte un coup sérieux aux relations entre l'Ukraine et l'Iran ».

Kiev a neutralisé 4 drones iraniens

Le gouvernement ukrainien a par la suite ajouté qu’ : « en réponse à un tel acte inamical, la partie ukrainienne a décidé de priver l'ambassadeur d'Iran de son accréditation et de réduire de manière significative le nombre de personnel diplomatique de l'ambassade d'Iran à Kyiv ». Notons que la décision prise par l’Ukraine intervient après que le pays ait annoncé avoir neutralisé, dans la journée de vendredi, quatre drones iraniens. Pour rappel, l’annonce des autorités ukrainiennes a lieu plusieurs jours suite au discours du président russe Vladimir Poutine, qui avait annoncé une mobilisation partielle. En réponse à cette annonce, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a indiqué dans un communiqué que les USA continueront de soutenir l’Ukraine « aussi longtemps qu’il le faudra ».

« L’annonce par [président Vladimir] Poutine d’une mobilisation partielle des citoyens russes en les envoyant combattre en Ukraine reflète les difficultés du Kremlin sur le champ de bataille, l'impopularité de la guerre et la réticence des Russes à combattre » a fait savoir le secrétaire d’Etat américain avant d’ajouter que : « Les États-Unis, nos alliés et partenaires de la communauté internationale condamnent la guerre brutale de la Russie contre l'Ukraine, nous continuons de soutenir l'Ukraine et son peuple. Ensemble, nous avons fourni à l'Ukraine un soutien constant et important dans sa défense, nous poursuivrons ce soutien indéfectible au peuple ukrainien aussi longtemps que nécessaire ».