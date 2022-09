Ce n'est plus un secret. Il y a quelques jours, le monde a été informé du décès de la Reine Elisabeth II, souveraine du Royaume-Uni qui a régné pendant plus de 70 ans. La nouvelle avait ému plusieurs personnalités dans le monde qui lui ont rendu un vibrant hommage à la suite de cette annonce. Depuis quelques heures, le cercueil de la Reine d'Angleterre est exposé en attendant son inhumation qui est prévue pour le lundi 19 Septembre 2022. Dans la soirée d'hier vendredi, un homme a été interpellé qui a bravé le dispositif sécuritaire pour toucher le cercueil de la souveraine d'Angleterre.

L'information est rapportée par plusieurs médias internationaux. En effet, un homme a été interpellé plus placé en détention après avoir franchi les marches et toucher le cercueil de la Reine Elisabeth II qui est exposé depuis quelques heures en attendant son inhumation en début de semaine prochaine. "Le Commandement de la protection parlementaire et diplomatique a arrêté un homme à Westminster Hall à la suite d'un trouble. Il a été placé en détention", a déclaré la force de police londonienne Scotland Yard.

Après le décès de la Reine Elisabeth II, le prince Charles est devenu roi d'Angleterre sous l'appellation roi Charles III. «Aujourd'hui, la Couronne passe, comme elle l'a fait pendant plus de mille ans, à notre nouveau monarque, notre nouveau chef d'État, Sa Majesté le roi Charles III». Ainsi s'exprimait la toute nouvelle première ministre Liz Truss avant une confirmation du palais royal. Le nouveau souverain s'est exprimé quelques heures après le décès d'Elisabeth II dont la santé s'est dégradée quelques heures avant son décès.

«Le décès de ma mère bien-aimée, Sa Majesté la reine, est un moment de la plus grande tristesse pour moi et tous les membres de ma famille... Nous pleurons profondément le décès d'une souveraine chérie et d'une mère très aimée. Je sais que sa perte sera douloureusement ressentie dans tout le pays, les royaumes et le Commonwealth, et par d'innombrables personnes dans le monde entier.» a déclaré le nouveau souverain.