«Aujourd'hui, la Couronne passe, comme elle l'a fait pendant plus de mille ans, à notre nouveau monarque, notre nouveau chef d'État, Sa Majesté le roi Charles III». Ainsi s'exprimait la toute nouvelle première ministre Liz Truss avant une confirmation du palais royal. Le fils d'Elisabeth II va donc accéder au trône avec le nom Charles III après 70 ans de règne de sa mère.

Plusieurs personnalités dans le monde ont adressé des condoléances à la famille royale. Il ya quelques heures les membres de la famille se sont rendus au chevet de la souveraine après l'annonce des médecins sur son état de santé. «Le décès de ma mère bien-aimée, Sa Majesté la reine, est un moment de la plus grande tristesse pour moi et tous les membres de ma famille... Nous pleurons profondément le décès d'une souveraine chérie et d'une mère très aimée. Je sais que sa perte sera douloureusement ressentie dans tout le pays, les royaumes et le Commonwealth, et par d'innombrables personnes dans le monde entier.» a déclaré le nouveau souverain.