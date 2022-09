Le Nigeria a mis en berne le drapeau en hommage à la reine Elizabeth II. C'est ce qu'a déclaré le ministre nigérian de l'Intérieur Rauf Aregbesola. "En l'honneur de la reine Elizabeth II, souveraine du Royaume-Uni, présidente du Commonwealth et personnalité éminente, dont le décès a été annoncé, le ministère de l'Intérieur du gouvernement fédéral du Nigeria déclare que tous les drapeaux du Nigeria et de nos missions à l’étranger seront mis en berne le dimanche 11 septembre 2022 et le lundi 12 septembre 2022", est-il indiqué dans le communiqué du ministre.

"Nous exprimons nos condoléances au gouvernement et au peuple du Royaume-Uni, à tous les peuples affectés du Commonwealth et au monde", a souligné M. Aregbesola. Le palais de Buckingham a annoncé le décès d'Elizabeth II le 8 septembre. La reine, qui a régné pendant 70 ans et 7 mois - le plus long règne de l'histoire britannique - est morte à l'âge de 96 ans. Le nouveau monarque est son fils aîné, Charles, 73 ans, qui prend le nom de Charles III. En raison de la mort d'Elizabeth II qui était la cheffe d'État officielle dans 15 pays, au Royaume-Uni depuis le 9 septembre un deuil national a été déclaré, qui durera jusqu'au jour des funérailles de sa majesté. Pour rappel, une proclamation publique proclamant Charles III roi du Royaume-Uni a été lue au balcon du palais de St James, dans le centre de Londres, samedi.

Dans une fanfare triomphale, le document, qui avait auparavant été signé lors d'une réunion du Conseil de succession, la version élargie du Conseil privé du monarque, a été lu par David White, héraut de l'ordre de la Jarretière, qui était accompagné du maréchal Edward Fitzalan-Howard. Le président russe Vladimir Poutine a envoyé un télégramme au nouveau roi du Royaume-Uni, Charles III, et l’a félicité pour son accession au trône. En outre, le président russe Vladimir Poutine lui a souhaité du succès, une bonne santé et tout le meilleur. "Votre Majesté, je vous adresse mes sincères félicitations à l'occasion de votre accession au trône. Je souhaite à Votre Majesté succès, bonne santé et tout le meilleur", est-il indiqué dans le télégramme du président russe Vladimir Poutine. (Avec TASS)