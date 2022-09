L’ancien président français François Hollande a profité de sa visite ce mardi 27 septembre en République démocratique du Congo pour lancer un appel à l’endroit des grandes puissances. Pour l’ex patron de l’Élysée, il est important de siffler « la fin des ingérences ». Selon lui, le pays est à même de gérer par lui-même ses problèmes sans assistance. « Le Congo est un pays souverain, indépendant, démocratique, qui doit régler par lui-même les affaires qui le concernent, y compris ces guérillas qui viennent troubler la vie des populations », a déclaré François Hollande.

Il effectuait une visite dans ce pays pour inaugurer le nouveau département de chirurgie mini-invasive de l’hôpital général de référence de Panzi, consacré aux femmes victimes de viol, aux côtés du célèbre médecin et chirurgien Denis Mukwege. Ces mots de François Hollande rapportés par l’Agence de presse française sont intervenus après la visite du musée national de RDC. Ce fut également le moyen pour lui de justifier sa visite à Bukavu le chef-lieu du Sud-Kivu.

"La fin des ingérences étrangères..."

Il s’agit d’une des provinces de l'est de la RDC qui est le théâtre régulier d’affrontements entre groupes armés depuis plusieurs décennies. « Je vais dans l'est (...) car c'est une zone qui reste encore, hélas, trouble, avec des victimes civiles nombreuses et la nécessité - le président Macron a aussi pris l'initiative - de favoriser la paix dans cette partie du pays, la fin des ingérences étrangères et des prédations qui s'y commettent et, hélas, des agressions dont les femmes sont les victimes »,a-t-il déclaré.