Plus de soucis pour les étudiants férus de chiffres qui désirent poursuivre leur formation à l’Ecole Supérieure de Management (ESM-BENIN). L’université ouvre dès la rentrée académique 2022-2023, 06 nouvelles filières dont la filière ‘’Administration des Finances’’. Par l’avis N°2021-0281/CNE/P/CQR/SE du 09 novembre 2021, la Commission Nationale de l’Education a autorisé l’Ecole Supérieure de Management à étendre ses offres de formation. 06 nouvelles filières dont l’Administration des Finances seront ouvertes dès la rentrée académique 2022-2023.

En ouvrant cette filière, ESM-BENIN donne la possibilité aux étudiants attirés par le monde des finances de réaliser leur rêve. Ceci, grâce aux différentes options que sont : Administration des Finances et du Trésor ; Administration des Impôts ; Administration Hospitalière Universitaire et Intendance ; Gestion des Marchés Publics ; Planification et Développement Local ; et Gestion Financière des Collectivités Locales.

Un étudiant qui finit sa formation en Administration des Finances peut occuper les postes de : Directeur financier des sociétés et institutions financières ; Analystes financiers ; Contrôleurs de gestion et Auditeurs internes des sociétés et institutions financières ; Administrateur du Trésor ; Administrateur des Impôts ; Personne responsable des marchés publics ; Chef de projet ; Responsable suivi- évaluation des projets ; Directeur de la qualité́ et formation ; etc.

Outre l’Administration des finances, ESM-BENIN propose plusieurs autres offres de formations aux jeunes bacheliers dès la prochaine rentrée. Ceux intéressés par des formations en Génie Civil ; Eau et Assainissement ; Administration Générale ; les Sciences Juridiques ; les Sciences Politiques ; et les Sciences Economiques et de Gestion ont désormais la possibilité de s’inscrire, et de décrocher avec brio, une Licence ou un Master. Les cours sont disponibles en cours du jour, comme cours du soir.

L’Ecole Supérieure de Management est un véritable label d’excellence. En témoignent les résultats élogieux enregistrés chaque fin d’année. Grâce au partenariat Ecole/Entreprises, elle assure l’insertion professionnelle des diplômés. Les diplômes délivrés à ESM-BENIN sont reconnus par l’Etat Béninois et au plan international, par le Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur (CAMES). C’est un véritable ‘’Business school’’ créé pour propulser les jeunes vers un début de carrière prometteur, et à l’auto emploi. En dehors du siège basé à Cotonou en face du Stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou, plusieurs autres sites sont ouverts dans les villes d’Abomey-Calavi, Lokossa, Bohicon, Porto-Novo, Djougou, Parakou, etc.

Le promoteur, Dr Isidore HOUNHUEDO met tout en œuvre pour assurer une formation de qualité aux apprenants. Les étudiants inscrits à ESM-BENIN bénéficient d’un accompagnement psychologique. Des séminaires d’orientation et de partage d’expériences sont également organisés à leur intention avec des experts et des hommes d’affaires.

ESM-BENIN, LE CHEMIN VERS L’EMPLOI !