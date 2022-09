La nouvelle fait le tour de la toile ce vendredi matin. L'ancien ministre français Gérard Collomb a annoncé qu'il souffrait d'un cancer de l'estomac. C'est à travers un post sur la toile en l'occurrence sur le réseau de l'oiseau bleu Twitter que l'ancien ministre français et ancien maire de Lyon a annoncé la nouvelle ce vendredi 16 Septembre. Gérard Collomb a assuré dans son message qu'il va se battre contre la maladie qui le ronge. Peu de temps après, la présidente de l'Assemblée Nationale française a réagi.

Ce vendredi, l'ancien ministre français Gérard Collomb a annoncé être atteint d'un cancer à l'estomac. "Lundi dernier j’ai appris que j’étais atteint d’un cancer à l’estomac. Je vais me battre contre la maladie avec la même énergie que j’avais mise au service de Lyon , de notre Métropole quand j’exerçais les fonctions de Maire et de président", a écrit l'ancien ministre. La nouvelle n'a pas laissé indifférente la présidente de l'assemblée nationale française qui a apporté son soutien à l'ex-ministre. «Avec vous, cher Gérard Collomb, dans cette épreuve et ce combat contre la maladie. Chacun connaît votre force et votre courage face à l'adversité. Soyez assuré de mon soutien.», a réagi la présidente de l'Assemblée nationale.