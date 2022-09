Depuis le 11 septembre 2001, la sécurité des cockpits des avions a été renforcée. Depuis cette zone sensible est encore plus surveillée durant les vols. En France, un fait divers en plein vol a retenu l'attention des médias. Le 11 septembre 2022, un vol reliant les villes de Nice et Paris a été obligé d'atterrir d'urgence après une tentative d'incursion au sein d'un cockpit. Les faits ont eu lieu dans un avion de la compagnie EasyJet. Quittant Nice, l'avion a finalement dû atterrir à Lyon au lieu de Paris.

D'après les témoins, le suspect s'est levé, torse nu, et s'est mis à hurler dans l'allée. Il a tenté de forcer l'entrée du cockpit mais s'est confronté à la résistance d'une hôtesse de l'air. Le pilote a ensuite décidé d'atterrir à Lyon en urgence. Les forces de l'ordre ont procédé à son arrestation mais ont affirmé qu'il s'agissait d'un déséquilibré et non d'un terroriste comme l'ont craint la plupart des passagers. Il faut dire que la date du 11 septembre étant symbolique, plusieurs passagers ont craint le pire. « Il faisait peur, il intimidait tout le monde. J’ai cru que c’était fini à ce moment-là. Il nous demandait si on tenait à nos petites vies… » selon un témoin relayé par la presse française.