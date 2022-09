Au Bénin, lors du conseil des ministres du mercredi 07 septembre 2022, le gouvernement a décidé de fusionner le Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga ( Cnhu‐HKM) et l’hôpital d’instruction des armées (HIA) de Cotonou. Une mesure qui d'après l'exécutif vise à « optimiser les prestations au profit des usagers ». Il juge que de part et d’autre, certaines compétences et spécialités disponibles ne sont pas suffisamment utilisées, de même que les infrastructures ».

"Vous n'avez aucune crainte à avoir sur la direction de ce CNHU"

Le porte parole du gouvernement qui était face à la presse le vendredi dernier, est revenu sur cette décision avec les professionnels des médias. Il a clairement fait savoir que l'objectif n'est pas de "frustrer les gens" mais de garantir une meilleure qualité de soins aux populations. "Vous n'avez aucune crainte à avoir sur la direction de ce CNHU...En faisant ça , est-ce qu'il s'agit de frustrer les gens? Non. Il s'agit d'enlever un poste de responsabilité à quelqu'un? Non. C'est de faire en sorte que les prestations de soins au profit de nos concitoyens soient de meilleure qualité" a déclaré Léandre Houngbédji.

"La fusion n'emporte pas les avantages que les militaires avaient"

Il informe par ailleurs que l'incorporation de l'HIA au CNHU ne donnera pas lieu à une guerre de leadership, puisqu'il y aura une seule direction. De plus, "la fusion n'emporte pas les avantages que les militaires avaient". Il suffit aux militaires de présenter leurs cartes professionnelles pour bénéficier des soins comme avant la fusion, a t-il assuré. 'On mutualise les compétences et les plateaux techniques. D'un côté vous avez un plateau technique qui est sous exploité. Demain tout béninois pourrait y aller" a ajouté le porte parole du gouvernement, selon les propos rapportés par l'Evènement Précis.