La Chine ambitionne de produire d'ici 2028, l'énergie de fusion nucléaire. Pékin a approuvé la construction de la plus grande centrale électrique à impulsions au monde. La fusion nucléaire est une autre façon de produire de l’énergie à partir des noyaux des atomes. Peng Xianjue, le plus grand scientifique chinois en armement a dévoilé la semaine dernière les plans d'un réacteur combiné à fusion-fission qui pourrait faire de l'empire du milieu; le premier monde à construire une installation qui génère plus d'énergie qu'elle n'en utilise dans le processus de fission. (La fission nucléaire consiste à projeter un neutron sur un atome lourd instable. Ce dernier l’absorbe en le faisant éclater en 2 atomes plus légers. Cela produit de l’énergie, des rayonnements radioactifs et 2 ou 3 neutrons capables à leur tour de provoquer une fission. Et ainsi de suite). Aujourd'hui , c'est la fission qui est utilisée dans les centrales nucléaires de production d'électricité.

"Être le premier au monde à réaliser une libération d'énergie de fusion..."

"L'allumage par fusion est le joyau de la couronne de la science et de la technologie dans le monde d'aujourd'hui.. Être le premier au monde à réaliser une libération d'énergie de fusion à l'échelle de l'énergie constituera l'étape la plus importante sur la voie de l'énergie de fusion pour les êtres humains." a déclaré Peng Xianjue, professeur à l'Académie chinoise d'ingénierie physique, lors d'une réunion en ligne organisée par le groupe de réflexion basé à Pékin Techxcope le 9 septembre. Peng, 81 ans, a développé certaines des petites ogives nucléaires les plus avancées de Chine et a été l'un des principaux conseillers du programme d'armes nucléaires du pays, selon des informations librement disponibles.

D'après la présentation de Peng, les chercheurs chinois tenteront de créer une réaction de fusion nucléaire en utilisant la forte charge électrique pour enflammer un petit nombre d'isotopes de l'hydrogène, le deutérium et le tritium. En contrôlant soigneusement le processus, ils espèrent pouvoir limiter l'énergie d'impulsion libérée à quelques centaines de millions de joules - à peu près aussi puissante qu'un sac de 20 kg (44 lb) de TNT.