Ce n'est plus un secret. Depuis plusieurs mois maintenant, la Russie est sous le coup de multiples sanctions occidentales. Pour cause, le pays dirigé par Vladimir Poutine a lancé une offensive militaire dans le pays de Zelensky. Réagissait ce lundi, le porte-parole du président russe Dmitri Peskov a estimé que les problèmes de livraisons de gaz russes sont causées par les sanctions imposées par l'Occident à Moscou. «Les problèmes de pompage (de gaz) sont apparus à cause des sanctions des États occidentaux. Il n'y a aucune autre raison à ces problèmes», a estimé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Dans son intervention, le porte-parole de la présidence russe a assuré que «ce sont ces sanctions (...) qui ont amené à la situation que nous observons maintenant». L'officiel russe a également pointé du doigt l'Occident plus précisément l'Union Européenne après l'arrêt de Nord Stream. «L'Occident - dans ce cas précis l'Union européenne, le Canada et le Royaume-Uni - est responsable du fait que la situation ait atteint un tel point» a déclaré M. Peskov ce lundi. M. Peskov a également rejeté toutes les accusations qui disent que c'est la Russie qui est responsable de cette situation qui relève que la dernière turbine qui était était en service jusqu'à récemment fonctionnait mal.