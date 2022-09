Le Nigeria et le Maroc ont signé un mémorandum d'accord sur un projet de construction d'un gazoduc sous-marin, qui assurerait l'approvisionnement en gaz de l'Afrique vers l'Europe, a annoncé vendredi la radio sud-africaine SABC, citant la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC). Le mémorandum a été signé le 15 septembre entre les principaux participants au projet, dont le Nigeria, le Maroc et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), rapporte SABC. "Le document a été une étape importante dans la mise en œuvre du projet, lorsque toutes les principales parties prenantes ont confirmé leurs engagements", a déclaré le directeur général de la NNPC Mele Kyari.

Le gazoduc de 5.600 km partira de l'île Brass dans le delta du Niger au sud du Nigeria. Il traversera les eaux côtières de 13 pays africains jusqu’au nord du Maroc, où il sera relié à un gazoduc existant, par lequel le gaz est acheminé des champs algériens vers l'Espagne. Le prix de construction du gazoduc Nigeria-Maroc atteint 25 milliards de dollars américains. Le projet sera financé à parité par la NNPC et l'Agence nationale des mines et des hydrocarbures du Maroc. La capacité de la conduite est conçue pour pomper 5,4 milliards de m3 de gaz par an. (Tass)