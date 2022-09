Les géants de la Tech ont souvent l'habitude à une fréquence donnée de mettre sur le marché de nouveaux terminaux ou des mises à jour de sécurité pour contrer les failles de leurs systèmes d'exploitations. Dans le monde des fabricants de smartphones, Google et Samsung ne sont plus à présenter. Les deux géants de la Tech produisent des terminaux qui sont commercialisé un peu partout dans le monde. Google qui a mis au point son système d'exploitation Android qui est installé sur des millions d'équipements dans le monde se prépare à mettre sur le marché le Google Pixel Fold. Une date de sortie a été annoncée dans les médias spécialisés récemment.

Le mastodonte de la Tech Google fait parler encore de lui dans les médias. Alors que Apple a annoncé récemment la sortie de son tout dernier smartphone l'iPhone 14 dès le 16 Septembre prochain, son concurrent Google se prépare à mettre sur le marché ses derniers modèles de smartphone dans la gamme des Pixels. Il s'agit des Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Un modèle de cette même marque avait été annoncé plus tôt sur la toile. Des médias spécialisés ont annoncé que ce modèle ne sortira pas en même temps que les derniers pixels le mois prochains.

Le Google Pixel Fold ne sortira pas en Octobre prochain comme les derniers Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Selon des médias spécialisés qui cite le média américaine le New York Times, le téléphone pliable de la marque Google qui va devenir un sérieux concurrent du Galaxy Z Fold 4 de la marque coréenne Samsung spécialisée dans la fabrication de produits électroniques devrait plutôt sortir l'année prochaine, plus précisément au cours du mois de Mars 2023. Des sources avaient indiqué par le passé que le téléphone pliable de Google devrait sortir cette année mais il faudra attendre encore quelques mois avec la dernière révélation du New York Times.