Grand P est une star sur les réseaux sociaux qu'on ne présente plus. De son vrai nom Moussa Sandiana Kaba, Grand P est un chanteur, comédien et influenceur numérique guinéen. La star du net d'origine guinéenne draine du monde sur les réseaux sociaux et il est aujourd'hui suivi par plus de sept millions de personnes sur le réseau social Facebook de l'entreprise américaine Meta. Preuve que, l'artiste guinéen est apprécié par des nombreux internautes. Hier vendredi, les autorités guinéennes ont remis à l'influenceur guinéen un passeport diplomatique.

La journée d'hier vendredi 09 Septembre 2022 a surement été une journée importante dans la vie de Moussa Sandiana Kaba alias Grand P. En effet, l'artiste guinéen a reçu des mains du Colonel Mamadi Doumbouya un passeport diplomatique guinéen. Grand P devient ainsi officiellement un ambassadeur de la promotion de la culture et de la destination Guinée. La nouvelle a été annoncée sur les comptes sur les réseaux sociaux de la présidence guinéenne en l'occurrence sur Facebook dans la journée d'hier vendredi.

"L'artiste Moussa Sanguiana Kaba alias "Grand P", a reçu des mains du Chef de l'État, le Colonel Mamadi Doumbouya, un passeport diplomatique dans le cadre de la promotion de la culture et de la destination Guinée. Accompagné de son manager, Alpha Sylla, l'heureux bénéficiaire a salué et remercié le geste de reconnaissance du Chef de l'État et promis d'honorer la Guinée à travers le monde.", peut on lire sur le compte Facebook de la présidence guinéenne(cliquez ici pour voir le post).