Une vidéo postée par Khaby Lame peut lui valoir jusqu'à 750 000 $. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’un entretien qu’il a accordé à Fortune. Le jeune homme de 22 ans totalise en effet 149,5 millions abonnés sur le réseau social chinois contre 79,3 millions sur Instagram. Il s’illustre par ses courtes vidéos qui ont fait de lui l’une des plus grandes stars du réseau social chinois. A en croire les explications qu’il a données au cours de son entretien, ce gain est obtenu grâce aux produits qu’il place.

Sollicité par de grandes marques...

Sa notoriété ainsi que sa popularité sur le réseau social incitent les grandes marques à faire des contrats avec lui. Il y a quelques semaines, la célébrité des réseaux sociaux a finalement obtenu la nationalité italienne. « Je jure d’être fidèle à la République et d’observer la Constitution et les lois de l’Etat » a t-il déclaré lors de la cérémonie de naturalisation qui se déroulait début juin près de Turin dans la commune de Chivasso.

Jouer de grand films hollywoodiens

Le jeune homme d’origine sénégalaise a confié au média Fortune son plus grand objectif qu’est de « maîtriser l'anglais pour marquer des rôles dans de grands films hollywoodiens ». Rappelons que l’aventure a commencé en mars 2020 pour le jeune homme, pendant le confinement lié à la Covid-19. Il poste sa première vidéo sur le réseau social, le 15 de ce mois. Plus d’un an après, soit le 26 avril 2021, il était déjà la personnalité la plus suivie sur Tik tok dans son pays d’adoption, battant au passage Gianluca Vacchi.