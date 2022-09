Le télescope spatial James Webb a permis aux scientifiques d’observer une exoplanète plutôt particulière. Selon la description qui a été faite de cette planète, elle aurait environ 20 fois la taille de Jupiter. On retient que sa première identification remonte en 2016. Les moyens n’avaient pas en cette période permis de procéder à une bonne observation de l’astre. La planète est nommée VHS 1256 b. Comme particularité, la planète serait enveloppée dans des nuages de sables.

72 années-lumières de la terre

Elle est située à 72 années-lumières de la terre. L’astre serait tout de même assez particulier avec ses caractéristiques. A part l’enveloppe de sable, l'exoplanète regorge dans son atmosphère de méthane, du dioxyde de carbone, du sodium et du potassium. Le télescope spatial James Webb a identifié de l’eau sur cette planète. Le média scientifique Space.com fait tout de même remarquer que certaines choses ne sont pas sans faille sur la planète. Une certaine instabilité est remarquée de façon brutale et sauvage selon la plateforme.

Découverte de la grande nébuleuse de la Tarentule

Cette découverte du télescope spatial James Webb intervient après la grande nébuleuse de la Tarentule, située à seulement 160.000 années-lumière de la Voie lactée. Il s’agit d’une révélation de la face cachée d’une nébuleuse très active et relativement proche de la Terre. Les images ont été rendues publiques le 6 septembre dernier par l’Agence spatiale américaine. Selon le communiqué de la Nasa, la nébuleuse de la Tarentule est surnommée ainsi à cause de la forme de ses nuages de gaz et de poussière.