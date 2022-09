Des informations embarrassantes sur Hunter Biden, fils du président américain, Joe Biden, ont récemment été publiées dans la presse britannique. En effet, selon le média The Sun, l’homme âgé de 52 ans aurait contacté il y a quelques années, l’un des criminels les plus recherchés de l’Etat du Maryland, pour lui livrer de la drogue. Les faits se seraient déroulés, en juin 2018, dans l’hôtel luxueux du Château de Marmont, situé dans la ville de Los Angeles. Le criminel en question est Voshawn Sample. Au cours du mois de septembre 2021, ce dernier était recherché pour son lien avec une agression et un vol à main armée qui avaient eu lieu dans un magasin d’alcool, dans la localité de Glen Burnie.

Il avait utilisé le pseudonyme Joseph Smith

Pour ces faits, il est actuellement incarcéré et devrait être jugé en novembre prochain. Toujours selon le quotidien britannique qui a eu accès à plusieurs messages texte, le fils du locataire de la Maison Blanche serait resté dans l’hôtel sous le pseudonyme de Joseph Smith. Le Sun a également expliqué que Voshamwn Sample ne serait pas venu à son rendu avec Hunter Biden, comme c'était le cas en Juin 2018. Notons que ce n’est pas la première fois que le fils du président fait la une des journaux pour ses liens avec la drogue. L’année dernière, dans un enregistrement audio qui avait fuité, l’investisseur américain s’est vanté d’avoir « fumé du crack » en tant qu’étudiant avec l’ancien maire de Washington, Marion Barry.

Dans cet enregistrement de 8min 15sec, le fils du président et un autre homme se demandaient si les icônes des droits civiques décédées, Martin Luther King Jr. et Mohandas Gandhi avaient déjà consommé de la cocaïne lorsque le nom de l’édile a été prononcé. « Bien que le maire de DC l'ait fait », a déclaré l’interlocuteur de Hunter, et à ce dernier de demander s’il s’agit bien de Marion Barry avant de jurer : « Vous savez quoi ? J'ai fumé du crack avec Marion Barry. Je jure devant (…) Dieu ». « J'étais à Georgetown et il avait l'habitude d'aller dans un endroit juste à côté de The Guards », a déclaré Biden, faisant apparemment référence à un bar fermé depuis, près du campus de l'Université de Georgetown. « Et j'étais en deuxième année, je suppose, il y avait un junior quand cela s'est produit », avait précisé le fils du président.