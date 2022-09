Le vice-président kenyan William Ruto, déclaré vainqueur de la dernière présidentielle, a annoncé dimanche qu'il va respecter la décision finale de la Cour suprême. Pour rappel, la cour avait été saisie par le chef de l'opposition Raila Odinga qui veut obtenir l'annulation des résultats des élections. "Parce que nous sommes un pays qui respecte la loi, nous respecterons également la décision du tribunal", a déclaré William Ruto, cité par l'AFP.

La cour devrait annoncer sa décision le 5 septembre. Les plaignants affirment que les serveurs électoraux ont été piratés afin de falsifier les résultats. Raila Odinga a lui aussi déclaré le 29 août qu'il respecterait le verdict de la Cour suprême. « Notre point de vue est que les chiffres annoncés par [le président de la commission électorale, Wafula] Chebukati sont nuls et non avenus et doivent être annulés par un tribunal » avait déclaré Raila Odinga en annonçant sa volonté de saisir la Cour suprême.