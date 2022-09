Depuis fin 2019, le monde a fait face à l’apparition puis à la propagation du coronavirus (Sras-CoV-2 ou covid-19). La maladie est apparue en premier lieu à Wuhan, dans la province de Hubei, au centre de la Chine. Le virus a touché plusieurs centaines de millions de personnes et fait d'innombrables morts, dans le monde entier. Face à la virulence de la maladie, la majorité des pays dans le monde a pris des mesures pour ralentir sa propagation, dont le respect des gestes barrières mais aussi la vaccination. Suite à l’application de ces différentes mesures, le virus a été maîtrisé. Alors qu’une accalmie a été constatée face à la situation, un autre virus a été découvert par des scientifiques américains.

Il est de la même sous-catégorie de coronavirus que le Sras-CoV-2

Il s’agit en effet du Khosta-2, qui est hébergé par des chauves-souris russes. D’après une étude publiée par l’université de l’Etat de Washington, il a la capacité d’échapper aux anticorps ainsi qu’aux vaccins et peut aussi toucher les êtres humains. A en croire l’étude publiée, le Khosta-2 est de la même sous-catégorie de coronavirus que le Sras-CoV-2 et dispose de caractéristiques « troublantes ». Selon Michael Letko, un des auteurs de l'étude, « l'inquiétude est que le Sras-CoV-2 pourrait se propager aux animaux infectés par le Khosta-2, se recombiner, puis infecter les cellules humaines. Ils pourraient être résistants à l'immunité vaccinale et avoir des facteurs plus virulents ».

Notons que le virus a été découvert pour la première fois en 2020, à proximité du parc national de Sotchi. Cependant, d’après les auteurs de l’étude, il ne présentait pas une menace pour l’homme. Pour rappel, les informations sur le Khosta-2 interviennent plusieurs jours après que le président américain Joe Biden ait décrété la fin de la pandémie due au coronavirus (covid-19). « La pandémie est terminée, nous avons encore un problème avec le Covid, on consacre beaucoup de travail à ce dossier… mais la pandémie est terminée », avait formellement déclaré le chef de l’Etat américain dans une interview accordée à la chaîne de télévision américaine CBS.