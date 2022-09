La sextape de Kim Kardashian et de son ex-petit ami Ray J a été un succès. C'est du moins ce que révèle TMZ. Selon le média, cette vidéo coquine a rapporté plus d'un million de dollars au cours des 6 premières semaines après sa sortie. Steve Hirsch, le patron de Vivid Entertainment, le studio qui produit des films pour adultes a envoyé à Kim et Ray J un e-mail pour les informer du succès de la vidéo coquine. Le document date du 1er mai 2007. Il y informe Kim que la bande a rapporté 1 424 636,63 $ de revenus, dont la majorité , 1 255 578,50 $, provient des ventes de DVD, selon TMZ.

"Accord difficile à conclure"

Il faut dire que la bande est sortie le 14 mars 2007 , mais déjà en 21 février 2007, Kim Kardashian avait intenté un procès contre Vivid Entertainment, parce qu'elle s'opposait à la sortie de la bande. Ray J a déclaré au cours du week-end que Kim avait en fait signé dès le départ et avait même produit son contrat avec une liste des sex-tapes. Hirsch a ouvertement parlé de l'accord dans le passé, le qualifiant d' "accord difficile à conclure" car Kim ne voulait vraiment pas que la bande soit diffusée. Pour Ray J, ledit accord devrait permettre à chacun de recevoir 400 000 $ plus 12,5 % des bénéfices. Ces chiffres sont reflétés dans l'e-mail de Hirsch à Kim et Ray J.

Ray J accuse Kris Jenner

L'ex-petite ami de Kardashian affirme également Kris Jenner a en fait regardé les deux sextapes et a choisi celle où Kim était la meilleure. Hirsch a par contre soutenu que Kris n'avait joué aucun rôle dans la vente de la bande. Quant aux 2 sextapes, Ray J dit que l'une a été tournée à Cabo et l'autre à Santa Barbara. La cassette de Santa Barbara n'est jamais sortie. Selon TMZ, l'homme n'a pu réprimer une larme après que Kris Jenner, la mère de Kim soit passée au détecteur de mensonge pour prouver qu'elle n'était pas impliquée dans la vente de la bande.