Depuis quelques heures, une vidéo fait le tour de la toile. On peut y voir la star congolaise Koffi Olomidé pincer les fesses d'une de ses danseuses pendant ce qui semble être une répétition. En un temps trois mouvements, des centaines de commentaires ont été publiés sur les principaux réseaux sociaux critiquant violemment la star. Koffi Olomidé n'a pas lui-même réagi, mais sa danseuse a tenu à le dédouaner.

Il faut rappeler que ce n'est pas la première polémique qui entoure la star concernant ses danseuses. Dans le passé des accusations avaient été formulées mais ce dernier avait pu être relaxé par la justice. La nouvelle polémique n'a fait que raviver les accusations contre le chanteur. Mais pour la danseuse qui se prénomme Fatou selon certains médias congolais, il s'agit d'un malentendu qu'elle a tenu à expliquer.

"Je tenais à faire cette courte vidéo pour vous expliquer un peu à propos de la vidéo que l'on voit sur le net... il voulait m'encourager pour me dire ça va." expliquant que cela fait longtemps qu'elle n'était plus montée sur scène. Elle a affirmé que la star a touché ses fesses par erreur et qu'il avait en réalité l'intention de lui tapoter le dos pour l'encourager. "Koffi Olomidé, c’est quelqu’un que j’admire, beaucoup, il ne peut pas me manquer de respect." a-t-elle affirmé, promettant de donner plus de détails dans une prochaine vidéo. Ses explications n'ont cependant pas convaincu la plupart des internautes qui y voient là une tentative désespérée de défendre son patron.