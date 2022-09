Alors que l'offensive lancée par la Russie se poursuit en Ukraine, la Biélorussie, un allié de Poutine a lancé des exercices militaires près de sa frontière avec la Pologne, sa capitale Minsk et la région nord-est de Vitebsk. L'information annoncée par le ministère de la défense a été rapportée par plusieurs site d'informations internationaux dont le média britannique le DailyMail. Lors de ces exercices, les formes armées du pays vont s'entraîner pour la "libération d'un territoire temporairement saisi par l'ennemi", rapporte les médias dans leur parution du jour.

La Biélorussie lance des exercices militaires alors que la Russie son allié poursuit son offensive en Ukraine plus de six mois après le démarrage Février dernier. Selon le DailyMail, le ministère de la Défense de la Biélorussie, ces exercices militaires vont permettre d' "assurer des mesures énergiques de la loi martiale" mais aussi de lutter contre les "formations armées ennemies et illégales". Depuis plusieurs mois maintenant, la Biélorussie dénonce les rassemblements de troupes de pays de l'OTAN près de ses frontières.

Les pays indexés sont tous membres de l'OTAN (Organisation du traité de l'Atlantique nord). Il s'agit de la Pologne, la Lituanie et la Lettonie. Les exercices qui ont démarré ce jour vont se poursuivre jusqu'au 14 Septembre prochain. Selon les médias qui rapportent l'information en citant des médias locaux, environ 30 avions et hélicoptères participeront à l'exercice militaire. Il y aura également 260 véhicules blindés et 7 500 militaires mobilisés. Nous reviendrons sur cette actualité dès que nous aurons de nouvelles informations.