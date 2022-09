Le sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), tenu en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, a décidé d’imposer des sanctions à la junte militaire de la Guinée. C’est ce qu’a fait savoir ce vendredi l’Agence France-Presse (AFP), se référant à un document adopté à l’issue du sommet.

"Très rapidement, le président en exercice de la Cédéao et le président de la commission de la Cédéao vont établir une liste de personnes à sanctionner et, de manière graduelle, appliquer ces sanctions", est-il indiqué. Le sommet a également demandé de libérer 46 militaires de Côte d’Ivoire qui ont été interpellés à l’aéroport de Bamako le 10 juillet. "Mardi (27 septembre, NDLR), la Cédéao dépêchera au Mali les présidents du Ghana, du Togo et du Sénégal pour obtenir leur libération", a déclaré à l’AFP le président de la commission de la Cédéao, Omar Aliou Touray.

Le colonel Mamadi Doumbouya qui était commandant du groupement des forces spéciales de l’armée guinéenne a pris le pouvoir le 5 septembre 2021 dans le pays et a arrêté son président Alpha Condé. Les rebelles ont supprimé la constitution et ont créé un gouvernement de la transition. Mamadi Doumbouya a prêté serment le 1er octobre dernier en tant président guinéen de la transition. Il a déclaré le 1er mai que les militaires continueraient de gouverner la Guinée pendant 39 mois suivants. Plus tard, il a raccourci ce délai jusqu’à 36 mois.