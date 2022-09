En Chine, il serait désormais interdit aux artistes de porter des pseudonymes étrangers. Il s’agirait en effet d’une demande qui aurait été formulée par les autorités au plus haut niveau. L’information a été apportée au public par le scénariste chinois Wang Hailin. Par le canal d’une publication qu’il a faite sur son Weibo le jeudi 1er septembre dernier, l’acteur du monde du cinéma annonçait notamment : «Yang Ying ne peut plus utiliser son pseudonyme Angelababy, et Lamu Yangzi doit également être appelée par un nom chinois ».

Des bouleversements?

« Les noms de scène comportant des noms étrangers ou similaires à un nom étranger ne seront pas autorisés », a-t-il poursuivi dans sa publication sur le réseau chinois. A en croire certains observateurs, il s’agit d’une mesure qui engendre un véritable bouleversement au sein de l’univers médiatique. La star chinoise Yang Ying est par exemple connue sous le pseudonyme d’Angelababy depuis près de 20 ans.

Mesure critiquée par les internautes

Certains noms connus de l’univers médiatiques chinois ont tout de même déjà commencé par se conformer à cette mesure. C’est le cas de l'influenceuse chinoise devenue actrice La Mu Yang Zi. Elle a fait savoir qu’elle revenait à son nom de naissance Li Jiaqi. «Si vous trouvez mon nom difficile à retenir, appelez-moi simplement par mon surnom Xiao La. », a-t-elle lancé à l’endroit de ses fans. Des internautes estiment que cette mesure est un peu exagérée. Certaines se demandent si la chaîne de télévision publique chinoise CCTV allait changer son logo, qui est composé de caractères anglais.