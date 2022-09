La tension entre la Chine et Taïwan n'est pas prête de s'arrêter. Après la visite polémique de Nancy Pelosi et des élus américains, la Chine ne décolère pas. De nouveaux exercices militaires ont été lancés ce week-end et devrait se poursuivre jusqu'à ce lundi soir. Des exercices à balles réelles dont le but est d'augmenter un peu plus la pression sur Taïwan. Pékin n'a donné aucun détail sur le lieu exact des exercices militaires. Seule la télévision officielle a diffusé des images des opérations.

Hier, la Chine a affirmé que deux avions militaires ont franchi la ligne considérée comme une frontière entre la Chine continentale et l'île. Selon un média chinois, le nombre d'avions de reconnaissance américains repérés dans la mer de Chine méridionale a chuté d'un tiers en août, après les opérations chinoises autour de Taïwan, selon un groupe de réflexion basé à Pékin.