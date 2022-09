Le président ukrainien Zelensky est prêt à tout pour garder le soutien militaire des États-Unis et de leurs alliés, a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. "Zelenski fait tout et il est prêt à tout pour maintenir le soutien militaire et financier des États-Unis et de leurs alliés, y compris pour montrer aux citoyens de l'Ukraine que tout va bien, que tout se passe comme prévu", a-t-elle déclaré lors d'un point presse jeudi.

Selon elle, la tentative de contre-offensive des forces ukrainiennes dans la direction de Kharkov a également pour but de persuader l'Occident de continuer à fournir des armes à l'Ukraine. "Cette action coïncide avec la cinquième réunion du Groupe de contact sur la défense de l'Ukraine, qui se tient aujourd'hui à Ramstein, en Allemagne. Tout cela est destiné à convaincre les participants de la nécessité d’accroître les livraisons militaires, en particulier d'armes offensives modernes", a déclaré la diplomate. (Tass)