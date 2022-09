Nouvelle accusation des USA alors que la guerre en Ukraine se poursuit sur le terrain. Selon plusieurs médias internationaux dont le New York Times qui rapportent l'information dans la matinée de ce jeudi 08 Septembre 2022, les Etats-Unis ont accusé les forces armées de Moscou d'obliger des ukrainiens à quitter leur terre pour se rendre en Russie alors que le pays dirigé par Vladimir Poutine poursuit son offensive qu'il a lancé depuis plus de six mois maintenant. Ces accusations ont été portées par les USA pendant une réunion du conseil de sécurité de l'ONU.

La nouvelle fait le tour de la toile depuis quelques heures. Dans la journée d'hier mercredi 07 Septembre 2022, Linda Thomas-Greenfield, l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies a porté une grave accusation contre la Russie de Vladimir Poutine lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. En effet, la responsable américaine a accusé les forces russes d'expulser des forces des ukrainiens et de les orienter vers la Russie pendant que le pays mène son offensive militaire lancée depuis plus de six mois maintenant.

Selon la responsable américaine, cela se fait "pour se préparer à une tentative d'annexion" mais aussi "pour fournir un vernis frauduleux de légitimité à l'occupation russe et à l'éventuelle annexion présumée d'encore plus de territoire ukrainien” rapporte le média américain Le New York Times. La responsable américaine n'a pas manqué de qualifier ces actes de crimes guerre et elle a dénoncé une violation de la quatrième Convention de Genève. Ce n'est pas la première fois que le pays de Poutine est accusé de crime de guerre.