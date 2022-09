Abdoulaye Bathily est le nouvel envoyé spécial des Nations-Unies en Libye. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a annoncé cette information vendredi dernier. Également, l'homme politique de nationalité sénégalaise est désormais le chef de la Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL). Ce poste est resté vacant depuis plus de six mois après la démission du Slovaque Jan Kubis.

Abdoulaye Bathily est un historien, un universitaire âgé de 75 ans. Il a été l'expert indépendant de l'Organisation des Nations Unies, chargé de l'examen stratégique de la MANUL en 2021. Il fut le représentant spécial adjoint du secrétaire général au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Il a aussi été le représentant spécial pour l'Afrique centrale et chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale au Gabon. Le secrétaire général des Nations-Unies a proposé cet homme au Conseil de sécurité pour diriger la Mission d’Appui des Nations Unies en Libye (MANUL). Sa candidature n'avait pas été approuvée par les autorités de la Libye qui voulaient d'un médiateur d’une plus haute stature.

Finalement confirmé émissaire des Nations-Unies en Libye, la nomination d'Abdoulaye Bathily à la tête de la MANUL a été favorisée par l'accord du fils du défunt guide libyen Saif El Islam, avec le soutien de sa tribu influente. L' homme politique sénégalais Abdoulaye Bathily devient ainsi ‹‹ le premier haut-fonctionnaire au Sud du Sahara à occuper ce poste éminemment stratégique et sensible dans un contexte géopolitique tendu en Libye et dans la région du Sahel››.