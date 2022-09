L'Otan ne voit pas de changement dans le niveau de préparation des forces nucléaires russes pour le moment. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général de l'Alliance de l’Atlantique Nord, Jens Stoltenberg, dans une interview accordée à CNN vendredi. "Nous ne voyons aucun changement dans la configuration ou le niveau de préparation des forces nucléaires de la Russie", a déclaré Stoltenberg, notant que "la rhétorique nucléaire est irresponsable et dangereuse."

Le secrétaire général de l'Otan a souligné que "toute utilisation d'armes nucléaires en Ukraine changerait complètement la nature de ce conflit". Selon M. Stoltenberg, "la Russie sait qu'une guerre nucléaire ne peut être gagnée et qu'elle ne peut être déclenchée". "Nous leur avons communiqué cela et continuons à envoyer ce message clair à Moscou", a-t-il déclaré. Le 21 septembre, le président américain Joe Biden a déclaré devant l'Assemblée générale des Nations unies que Moscou avait proféré "des menaces flagrantes d'utiliser des armes nucléaires contre l'Europe et un mépris imprudent pour les obligations du régime de non-prolifération".

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a qualifié jeudi le discours du dirigeant américain d'"indécent", affirmant qu'il "avait attribué au président russe les mots selon lesquels notre pays menace le monde avec des armes nucléaires". Le président russe Vladimir Poutine a signé un décret le 21 septembre pour procéder à une mobilisation partielle dans le pays. Dans son discours aux Russes, il a noté que la ligne de contact dans la zone d'opération militaire spéciale "dépassait un millier de kilomètres", les forces alliées affrontant "non seulement des formations néonazies, mais toute la machine militaire de l'Occident", qui menaçait l'existence même de la Russie. Le dirigeant russe a également souligné que la Russie serait prête à utiliser tous les moyens à sa disposition pour défendre son intégrité territoriale et son peuple.