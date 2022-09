Près de sept mois après le démarrage de l'offensive lancée par la Russie en Ukraine, le sujet est toujours évoqué dans la presse. Il ne passe pas un jour depuis le 24 Février dernier sans que la presse ne relate des informations sur cette guerre qui fait de nombreuses victimes chaque jour. Depuis quelques jours, l'Ukraine a lancé une contre-offensive et revendique d'importants gains de territoire. Selon l'agence de presse AP qui cite un groupe de réflexion basé à Washington, le pays de Zelensky est entrain de déployer des chars russes T-72 abandonnés par les forces du pays du Poutine pendant la contre-offensive.

Publicité

L'Ukraine déploie des chars russes abandonnés par les forces du pays dirigé par Poutine. C'est ce qu'affirme un groupe de réflexion rapporte l'agence AP ce mardi 20 Septembre 2022. "La panique initiale de la contre-offensive a conduit les troupes russes à abandonner des équipements de meilleure qualité en état de marche, plutôt que les équipements plus endommagés laissés par les forces russes se retirant de Kyiv en avril, indiquant davantage la gravité de la déroute russe", a déclaré l'institut.

Publicité

Au début de ce mois, le président Zelensky avait revendiqué la reconquête de plus de 1 000 km2 de territoire. "Au total, plus de mille kilomètres carrés de notre territoire ont été libérés depuis le 1er septembre", avait affirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Pendant son intervention, Zelensky s'est réjoui des résultats des "héros" de l'Ukraine. "Nos héros ont déjà libéré des dizaines de colonies. Et aujourd'hui ce mouvement continue, il y a de nouveaux résultats", avait également affirmé le chef de l'Etat Ukrainien Volodymyr Zelensky.