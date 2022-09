Plus de six mois après le démarrage de l'offensive russe, les combats se poursuivent sur le terrain avec son lot de morts dans chacun des camps. Au fur et à mesure que le temps passe, le bilan des victimes s'alourdit de plus en plus et chaque partie ne semble pas prête de lâcher du lest. C'est dans ce contexte que le numéro un ukrainien a pris la parole pour parler des gains de territoires de son pays pendant les combats. Selon le président Volodymyr Zelensky son pays a pu reprendre plus de 1 000 km2 de territoire.

L'offensive russe en Ukraine se poursuit plus de six après son démarrage. Ces dernières heures, les médias occidentaux ont annoncé une contre-offensive lancée par l'Ukraine de Zelensky. Et selon les dirigeants de ce pays, les combats sur le terrain des forces armées ukrainiennes ont permis de reprendre plus de 1 000 km2 de territoire au cours de la semaine dernière. "Au total, plus de mille kilomètres carrés de notre territoire ont été libérés depuis le 1er septembre", a affirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Pendant son intervention, Zelensky s'est réjoui des résultats des "héros" de l'Ukraine. "Nos héros ont déjà libéré des dizaines de colonies. Et aujourd'hui ce mouvement continue, il y a de nouveaux résultats", a affirmé le chef de l'Etat Ukrainien Volodymyr Zelensky. Il n'a pas manqué de remercier tout ceux qui ont été au front au nom de son pays l'Ukraine et qui ont contribué à ses résultats. Pendant ce temps, les combats continuent sur le terrain et personne ne peut prédire l'issue de cette guerre qui fait de nombreuses victimes.