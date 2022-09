Il est de notoriété publique qu'entre la France et le Mali, les relations ne sont plus cordiales. Le pays ouest-africain accuse l'hexagone de soutenir les terroristes sur son sol et la France de son côté ne cesse de dénoncer l'arrivée de ce qu'elle appelle "les mercenaires russes de Wagner" au Mali. De Jean Yves le Drian à Catherine Colonna, le discours n'a visiblement pas changé. La nouvelle ministre des affaires étrangères de la France s'est attaquée au régime d'Assimi Goïta , ce vendredi, lors de la conférence annuelle des ambassadeurs français à Paris.

"Le régime, auteur d'un double coup d'État, s'en prend un jour au Danemark, le lendemain..."

"Au Mali, nous voyons progresser les groupes terroristes armés dans tout le pays, les Maliens déplacés par milliers...Le régime, auteur d'un double coup d'État, s'en prend un jour au Danemark, le lendemain à la Côte d'Ivoire, et toujours à la France, pour tenter de faire oublier qu'il navigue à vue, d'échec en échec, attelé à un groupe de mercenaires russes " a déclaré Mme Colonna. Il faut dire que le gouvernement de la transition malienne ne reconnaît pas la présence du groupe Wagner sur son sol. Il parle plutôt d'instructeurs russes. La France, qui a déjà rapatrié ses soldats du Mali, n'a pas bonne presse auprès de certains africains.

"C'est à nous de faire la démonstration que nous sommes le bon partenaire "

Le pays d'Emmanuel Macron ne compte pas pour autant quitter le continent. «C'est à nous de faire la démonstration que nous sommes le bon partenaire, le plus fiable, le plus respectueux. (Nous sommes déterminés à) «agir avec les États et dialoguer directement avec les sociétés civiles. Nous resterons présents auprès des États africains qui le souhaitent, et en soutien des besoins qu'ils expriment souverainement», a laissé entendre la cheffe de la diplomatie française devant les ambassadeurs français. Il faut dire que Paris est conscient du fait que de nouvelles puissances étrangères opèrent en Afrique et certaines se manifestent de "façon agressive ou sans scrupule" a par exemple dénoncé Catherine Colonna.