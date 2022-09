L’activiste et femme politique suisso-camerounaise Nathalie Yamb accuse le média français Rfi d’orchestrer une campagne de désinformation contre le Mali. La femme politique expulsée de la Côte d’Ivoire en décembre 2019 a formulé ces accusations par le biais d’un commentaire qu’elle a posté en d’un article du média français dont le lien a été partagé sur Facebook. « La désinformation ordonnée par Macron via France Merdia Monde en cours d’exécution… Causez toujours », est-elle fait comme commentaire de l’article intitulé : « Mali: l'armée et ses supplétifs accusés de viols et de pillages à Nia-Ouro ».

Plusieurs milliers d’internautes ont abondé dans le même sens que la femme politique et ont ainsi tiré à boulets rouges sur le média français qui est traité de tous les noms d’oiseaux. « Nathalie Yamb Exactement ! Ça y est , c'est parti pour discréditer les FAMA . », commente pour sa part un internaute du nom de Maurice Dieudonne Edmond. D’autres ne sont pas allés par quatre chemins pour demander de bloquer les canaux digitaux du média français.

"Bloquer leurs compte par Facebook"

« La stratégie est simple ne soyons plus sur la défensive soyons a l'offensive. Comme le dit l'homme fort de Moscou ; Quant une confrontation est inévitable faudra frappé le premier ; La défense C'est la meilleure attaque les footballeurs le disent ; Signaler tout les comptes du groupe media monde ; Seulement15 personnes sont nécessaires pour faire bloquer leurs compte par Facebook ; Massivement a l'action Cher africains », a écrit Khar Wii. Notons que l’article de Rfi fait cas de nouvelles accusations visant l’armée malienne ainsi que les mercenaires du Groupe Wagner.