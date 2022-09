La justice marocaine s’est prononcée sur le cas d’un trafiquant de drogue de nationalité française. Il s’agit de Sofiane Hamdi qui a été condamnée dans la soirée du jeudi 22 septembre 2022, à 20 ans de prison pour trafic international de drogue, blanchiment d’argent et séquestration, par la chambre criminelle de Rabat. Selon les informations du média marocain Hespress, le mis en cause est actuellement détenu dans la prison de Salé 2, « sous haute sécurité », à cause de son caractère dangereux. Par ailleurs, il est connu par Interpol pour son rôle dans le trafic international de drogue.

Il avait été incarcéré dans la prison de Metz

Il faut dire que ce n’est pas la première fois que Sofiane Hamdi fait la une des journaux pour une affaire de trafic de drogue. En effet, il est connu par la justice française pour ces faits et avait été condamné. Il y a 18 ans, l’homme qui avait été incarcéré dans la prison de Metz, dans l’est de la France s’était enfui. Cependant, il avait par la suite été arrêté en Espagne. Suite à cela, il a connu d’autres épisodes de détention et d’emprisonnement. Pour rappel, ce n’est pas la première fois qu’un trafiquant de drogue français est arrêté au Maroc. Un individu âgé de 35 ans avait réussi à échapper, au mois de mars 2019, à un incroyable coup de filet mené par les forces de l'ordre françaises.

Il avait en effet été suspecté d'être à la tête d'un trafic de drogue entre les départements de l'Hérault et du Rhône. Recherché depuis, il a été arrêté au Maroc. Selon la Sécurité publique du Rhône, l'homme en question, était suspecté d'avoir dirigé un trafic de drogue, dont le quartier général se trouvait à Villefranche-sur-Saône. Une opération policière a été menée afin de le démanteler, le 29 mars 2019 dernier. Malheureusement pour les forces de l'ordre, l'individu a réussi à prendre la fuite. Il était alors recherché. Il n'a été retrouvé qu'il y a quelques heures, au Maroc. La France a alors effectué une demande d'extradition.