Après le décès de la Reine Élisabeth II, l’actualité de la cour royale britannique continue de défrayer la chronique. Alors les rumeurs vont bon train sur l’état très défectueux des relations qui lient les Sussex au reste de la famille royale, le nouveau roi a tenu à exprimer tout son amour à son fils cadet ainsi qu’à sa compagne. «Je veux aussi exprimer mon amour pour Harry et Meghan alors qu'ils continuent de construire leur vie à l'étranger», a déclaré le roi Charles III lors de son allocution télévisée ce vendredi.

L'absence de Meghan Markle au château de Balmarol

Ces mots interviennent après les diverses interprétations qui ont suivi l’absence de l’actrice américaine devenue membre de la famille royale britannique aux côtés de son époux au château de Balmoral, où la reine Elizabeth II s'est éteinte ce jeudi à 96 ans. Pour certaines sources, la femme de 41 ans ne serait pas la bienvenue. «Une source a donné une mise à jour indiquant que le prince Harry se rend seul à Balmoral. Comme la duchesse de Cambridge (qui est à Windsor avec ses trois enfants), la duchesse de Sussex reste en Angleterre (mais n'assistera pas aux Well Child Awards de ce soir).», a publié sur Twitter le journaliste Omid Scobie, proche des Sussex.

Polémique autour du titre HRH

Les déclarations d’amour du roi Charles III interviennent également dans un contexte où la presse britannique fait remarquer que les fils de Harry pourraient ne pas bénéficier du titre HRH, (His ou Her Royal Highness) utilisé pour faire référence à certains membres des familles royales, généralement des princes ou des princesses. Rappelons que depuis quelques années, Meghan Markle et son époux se sont éloignés des exigences de la cour royale britannique et vivent à l’étranger. Leur dernière fille Lilibet est d’ailleurs née aux États-Unis.