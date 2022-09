Le weekend dernier, la Turquie avait accusé la Grèce d'avoir "verrouillé" ses avions (jets F-16) avec son système de défense aérienne S-300 alors qu'ils étaient en mission dans la mer Egée et en Méditerranée. Pour Ankara c'est clairement une "action hostile" au vue des règles d'engagement de l'OTAN (les deux pays sont membres de l'organisation). Ce samedi 03 septembre, Recep Tayyip Erdogan a directement menacé Athènes. Si la Grèce continue de "harceler" les avions turcs en mer Egée et de violer son espace aérien, elle paiera un "prix élevé" assure le président turc.

"Nous pouvons arriver subitement la nuit"

"Hé, la Grèce, regardez l'Histoire. Si vous continuez, vous paierez un prix élevé...Votre occupation des îles (de la mer Egée proches de la Turquie, ndlr) ne nous lie en rien. Le moment venu, nous ferons le nécessaire. Nous pouvons arriver subitement la nuit"", a lancé Erdogan alors qu'il participait à un meeting dans la région de la Mer Noire. Il faut dire que la Grèce et la Turquie ont été par le passé en conflit à cause de leurs frontières aériennes et maritimes.

Jusqu'à présent, il y a encore quelques grincements de dents comme c'était le cas le dimanche dernier. La Grèce accuse la Turquie de survoler ses îles. Du côté d'Ankara on reproche à Athènes de maintenir des troupes sur les îles de la mer Egée. Ce qui selon la Turquie viole les traités de paix signés suite aux guerres mondiaux.