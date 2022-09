C'est une triste nouvelle pour les amateurs de MMA. L'ancien combattant canadien Elias Theodorou est décédé à l'âge de 34 ans après s'être battu contre un cancer du foie au stade 4. Il n'avait pas rendu public sa maladie et n'avait informé qu'une partie de ses proches selon les médias canadiens. Selon TMZ, il était également un défenseur de l'utilisation du cannabis médical dans les sports de combat ... affirmant qu'il était plus sûr et plus bénéfique que les médicaments sur ordonnance. Il a finalement pu avoir une autorisation devenant le premier athlète à avoir utilisé le cannabis à des fins médicales.

Originaire du Mississauga, en Ontario au Canada, il a gagné le tournoi des poids moyens de l’émission The Ultimate Fighter : Nations Middleweight Tournament en 2014. En tout, il a combattu 22 fois, dont 11 au sein l’UFC durant les années 2014 à 2019. En plus de son sport favori, il aura eu plusieurs activités professionnelles dont acteur, mannequin, cascadeur, danseur, garçon de couverture de romance Harlequin. "Une énergie positive s'il en est une, un homme qui a presque toujours affiché un sourire gagnant, un homme qui a parlé de ce en quoi il croyait", a salué la combattante canadienne Sarah Kaufman sur la toile.