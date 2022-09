Le lundi 19 septembre dernier, l'assemblée consulaire de la CCI-Bénin a tenu sa deuxième session ordinaire. La ministre de l'Industrie et du commerce Shadiya Assouma était présente à cette manifestation. C'est d'ailleurs elle qui a donné le top des travaux. Dans son allocution, elle a salué l'organisation des différentes sessions de l'Assemblée consulaires dans le respect des dispositions statutaires et dans les délais prescrits. Mme Assouma a ensuite rappelé le contexte dans lequel s'ouvre cette session budgétaire.

Les effets de la crise russo-ukrainienne

A l'en croire, l'économie mondiale subit actuellement des perturbations en raison de la crise russo-ukrainienne. Elle a donc exhorté le Président de la CCIB Arnaud Akakpo et l'équipe dirigeante, à considérer cette situation conjoncturelle dans leurs programmations de prévisions budgétaires et d'être prudents dans leurs projections de mobilisation de ressources, bien qu'elle (la conjoncture) soit maîtrisable par le Bénin. En effet, l'autorité a fait savoir que la crise russo-ukrainienne touche indirectement le pays, mais les effets de cette crise ne sont pas directement et significativement perceptibles sur l’économie béninoise au regard de la solidité des agrégats macroéconomiques.

Elle explique cet état de chose par la robustesse de l'économie béninoise acquise à cause des réformes entreprises par le Gouvernement sous les orientations du président Patrice TALON. Inutile de rappeler que les travaux de cette deuxième session ordinaire de l'Assemblée consulaire de la CCIB, seront consacrés à l'adoption du budget de l'institution dirigée par Arnaud AKakpo. Installée en 2020, le mandat de l'équipe dirigeante prend fin en 2025.