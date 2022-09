Le milliardaire indien Gautam Adani s’est exprimé sur les problèmes qui mettent en péril l’économie chinoise. Lors d’une conférence de presse donnée ce mardi 27 septembre 2022 à Singapour, l’homme âgé de 60 ans, a estimé que plusieurs éléments menacent cette dernière. Au nombre de ces éléments figurent les restrictions technologiques, les changements dans les chaînes d’approvisionnement et la montée du nationalisme, qui feront davantage sentir la Chine isolée. Au cours de son intervention, il s’est prononcé sur l’initiative chinoise de la nouvelle route de la soie, tout en soulignant que celle-ci a rencontré l’opposition de nombreux pays. Selon le sexagénaire, cela remet en cause les ambitions mondiales de la Chine.

« Les obstacles à ce rebondissement plus difficiles à surmonter cette fois-ci »

Au cours de son intervention, Gautam Adani a également estimé qu’à cause de l’effondrement du marché immobilier chinois, des comparaisons ont été faites avec la situation traversée par le Japon dans les années 90, c’est-à-dire la « décennie perdue ». « Bien que je m'attende à ce que toutes ces économies se réajustent avec le temps - et rebondissent - les obstacles à ce rebondissement semblent beaucoup plus difficiles à surmonter cette fois-ci » a-t-il ajouté. Notons qu’il y a quelques semaines, Gautam Adani a fait son entrée dans le top 3 des grandes fortunes mondiales.

Cela a aussi fait de lui, le premier asiatique à se trouver dans ce classement. Le milliardaire indien est actuellement à la troisième place du classement, derrière le français et patron de Louis Vuitton, Bernard Arnault (2e) et Elon Musk (1er). Le milliardaire indien qui exerce dans le commerce des matières premières, dispose d’une fortune estimée à près de 141 milliards de dollars. Au cours des derniers mois, le cours du groupe Adani Enterprises a fortement augmenté, ce qui a permis au milliardaire de faire un bond de 20 places.